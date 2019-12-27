مكافحة الفساد تحقق في مشروع جسر تعثر 10 سنوات

علمت «دوت الخليج» أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فتحت التحقيقات في أسباب تعثر مشروع «جسر الخرارة» 10 سنوات، وهو الجسر الرابط شمال محافظة المزاحمية بجنوبها والواقع غرب مشروع القدية على طريق مكة الرياض. طلب الإفادة قالت مصادر إن الهيئة تابعت خلال الأشهر الماضية المشروع المتعثر وطلبت من وكالة البلديات لشؤن بلديات منطقة الرياض الإفادة عن مسببات التعثر لمعرفتها والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك. استكمال المشروع من جهته، ذكر رئيس بلدية المزاحمية مطلق الحثلان لـ«دوت الخليج»، سعي البلدية لإنجاز المشروع المتعثر منذ أكثر من 10 أعوام، والذي تم إنجاز عمل الجسر الإنشائي وتبقى عمل الرمبات وكان هناك كيابل لجهات حكومية وخاصة تحتاج لترحيل، إضافة لخطوط الضغط العالي وتم‏ الشخوص على المشروع برفقة عضو المجلس البلدي عبدالعزيز القريني، ومدير القسم الفني بالبلدية محمد العويس.



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