أمانة القصيم الأعلى في نسبة الصرف على المشاريع

حققت أمانة منطقة القصيم أعلى نسبة صرف على المشاريع بـ133% بنهاية 2019، وتعد بذلك الأولى على مستوى أمانات المملكة. والتقى أمين منطقة القصيم المهندس محمد مبارك المجلي، منسوبي الإدارة المالية وإدارة الميزانية وإدارة المشتريات بالأمانة، مقدما لهم شكر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، على ما حققته أمانة منطقة القصيم من إنجاز متقدم في مجال الصرف على المشاريع، منوها بالجهود التكاملية والمشتركة التي بذلها فريق العمل خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه النتائج المتحققة محل التقدير والاعتزاز.



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