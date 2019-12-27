فيصل بن مشعل يتسلم تقرير الهاكاثون

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، أمس، مستشار أمير القصيم المشرف العام على هاكاثون القصيم إبراهيم الماجد، وممثلا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور فهد العتيبي، ومدير حاضنة بادر بالقصيم مدير فعالية الهاكاثون حمود النغيمشي، الذين سلموه التقرير الختامي لهاكاثون القصيم الدولي للتقنيات الزراعية، الذي أقامته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، بالشراكة مع مؤسسة مجتمعي مؤخرا في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.
واطلع أمير منطقة القصيم على التقرير الذي احتوى عددا من المعلومات والأرقام والإحصاءات، وقدم شرحا موجزا عنه مدير فعالية الهاكاثون حمود النغيمشي.
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