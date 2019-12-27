احتفى القطاع الشرقي للحرس الوطني أمس بتخريج 472 طالبا من 4 دورات للفرد الأساسي، بحضور مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح، وذلك في مركز تدريب الحرس الوطني بالدمام. وأشار قائد مركز التدريب بالقطاع الشرقي العميد الركن ثابت بن محمد آل سويد، إلى أن الدورات تضمنت دراسات نظرية وتدريبات عملية أسهمت في إكسابهم مزيدا من المعارف، الأمر الذي سينعكس إيجابا على إمكاناتهم ومهاراتهم في الواقع العملي. وفي ختام الحفل أعلن ركن العمليات العميد سطام بن شبيب الفغم النتيجة العامة للدورات، وتسلم المتفوقون جوائزهم، فيما قدم قائد مركز التدريب بالقطاع الشرقي درعا تذكاريا لمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتفاء بتخريج 472 طالبا عسكريا في الحرس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.