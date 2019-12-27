حرم أمير الرياض ترعى حفل 756 خريجة بجامعة الأميرة نورة

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - واس

رعت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود أمس الخميس احتفال جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بطالباتها الخريجات الحاصلات على درجة الماجستير والدبلوم العالي والحاصلات على مرتبة الشرف الأولى في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1439/1440هـ وذلك بمركز الندوات والمؤتمرات بالجامعة.

وبلغ عدد الخريجات في مرحلة الماجستير (121) خريجة، وفي مرحلتي البكالوريوس و الدبلوم تخرجت (613) طالبة أما في مرحلة الدبلوم العالي فقد بلغ عدد الخريجات (22) طالبة.

واستهل الحفل بمسيرة القيادات ومسيرة الخريجات, ثم ألقت سمو الأميرة نورة بنت محمد كلمة قالت فيها : بناتي الخريجات بكن اجتمعنا وبكن فرحنا بهذه الليلة الجميلة، ليلة الإبداع في المحتوى والجمع المميز، كلنا فخورون بجامعة الأميرة نورة التي تعد صرحا شاهدا على نجاح المرأة السعودية في المجالات الاجتماعية والأكاديمية.

ووجهت سموها رسالة للخريجات أكدت فيها بأن كل واحدة منهن لبنة في بناء المجتمع لتكتمل الصورة ويكتمل البناء، والوطن ينتظر منهن الكثير.

عقب ذلك ألقت معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى كلمة أشارت من خلالها إلى أنه قبل نحو ثلاثة أشهر تحلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بهويتها الجديدة لتثبت رسالة وطنية واعدة من خلال خريجاتها المتميزات، واليوم كلنا فخر ونحن نقدم للمجتمع هذه اللآلئ من بنات الوطن.

وقالت : أنتن فارسات المعرفة ومستقبل الإبداع والاستثمار الحقيقي الذي يراهن عليه الوطن فهنيئاً لكم ولنا ولوطننا الغالي ما حققتموه من تفوق علمي وأتطلع معكن وبكن أن نرسم مستقبلاً باهراً يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمرأة ويجسد الدعم السخي الذي نحظى به من قبل قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث مهدا الطريق وزرعا الأمل وأنارا الفرص أمام المرأة السعودية لتكون شريكاً في شتى المجالات.

وختمت معالي مديرة الجامعة كلمتها بقولها ” اليوم أراكن هنا والوطن يريدكن هناك في مقدمة الرؤية والوطن, يريدكن قياديات موهوبات مبتكرات مبادرات وليس عندي أدنى شك في قدرتكن على إجادة فن المستحيل الممكن بروح وطنية تواقة لخدمة بلادها وتذكرن دوماً أن بين أيديكن حلم وداخلكن عزم وخلفكن دعم والطريق ممهد أمامكن للنجاح”.

كما استمعت الحاضرات لكلمة الخريجات واللاتي ذكرن فيها “إن من نعم الله علينا أننا ولدنا لنعيش في هذه الحقبة من الزمن وفي ظل حكومة تؤمن بجيلنا وإمكانياتهم، حتى أصبحت المرأة وتمكينها جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 فما أروع أن نتم معًا هذا اليوم فصلًا آخر من سيرة بناء قويم، لمسيرة عطاء عظيم، أساسها ريادية مجتمعية ومراسُها صناعة شبابية وغراسُها سيادة أُممية لوطننا بإذن الله، شكرًا لجامعتنا جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي كانت محضن فصول رحلتنا وقدمت لنا مناخاً أكاديمياً بامتياز، هذا الصرح الذي يخرج في كل عام، نخبة من المتميزات يتنافسن في العطاء لمستقبل مشرق مستقبلٍ نرنو إلية لخدمة وطننا الحبيب”.

وفي ختام الحفل كرم شركاء النجاح، واصطفت الخريجات في مسيرة للسلام على راعية الحفل، فيما سلمت معالي مديرة الجامعة لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد هدية تذكارية.

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