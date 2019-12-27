فيديو.. رسالة من نزيل بسجن بريمان أثناء زيارة بدر بن سلطان

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه أحد نزلاء سجن بريمان بمحافظة جدة رسالة للقيادة الحكيمة والوطن والشباب والمجتمع بأسره، خلال زيارة ‏أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، للسجن مساء اليوم الخميس.

وقال النزيل في رسالته خلال تفقد الأمير بدر بن سلطان لمركز “ثقة” في سجن بريمان: “شكرًا لكم ولجهودكم نحن مبهورون باهتمام وطننا بنا ونقدم الشكر الكبير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف النزيل في رسالته: “اليوم نحمل رسالة ورسالة قوية أنا شخصيًا أحمل رسالة أوجهها للمجتمع بالخارج، وهي أن المخدرات أثرت بالسلب وأتلفت الكثير من شبابنا وأتلفت عقولنا”.

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وتابع النزيل: “نحن اليوم نخرج من المكان هذا، من مركز ثقة نحمل الرسالة هذه وكلنا شكر وتقدير لوطننا ولشباب ورجال أمن وطننا ولكل من وقف معنا، نحن اليوم سعداء وفخورون بهذا المركز الأول من نوعه في العالم”.

يذكر أن ‏أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، زار مساء اليوم الخميس، سجن بريمان بمحافظة جدة، وكان في استقباله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري ومدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي وعدد من الضباط المسؤولين.

وفور وصول سموه لمركز “ثقة” اطلع على عرض مرئي يتحدث عن أهداف المركز والبرامج المقدمة للمستفيدين، وبعد ذلك تجول سموه في مرافق والمركز واستمع خلالها لشرح عنه إذ يحوي صالة أنشطة ومعامل للحاسب الآلي والرسم وسكن المستفيدين من النزلاء، بالإضافة إلى مقر مصنع جمجوم للأدوية الطبية الذي يقدم خدمات تدريبية للمستفيدين أثناء إقامتهم بالمركز.

وشملت زيارة الأمير مقر البيت العائلي حيث اطلع فيها على ما يتم تقديمه من خدمات للمستفيدين وأسرهم أثناء زيارة ذويهم التي تتم في أجواء عائلية خاصة، وتضمنت الجولة فندق دار الضيافة.

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