- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقَعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق المملكة، اليوم الجمعة.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي، “يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما توقَّعت هيئة الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.
ولفتت هيئة الأرصاد، إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة كذلك على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يُتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، فسوف تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.