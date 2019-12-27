طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقَعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق المملكة، اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي، “يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما توقَّعت هيئة الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

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ولفتت هيئة الأرصاد، إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة كذلك على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يُتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، فسوف تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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