- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم تحذير من سحب رعدية ممطرة على جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذير من سحب رعدية ممطرة على جازان
تستمر حتى صباح غد الجمعة
متابعات الخليج 365 - جازان
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الطقس على منطقة جازان، إذ يشمل جازان، فرسان.
وأوضحت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل سحب رعدية ممطرة بدأت من العاشرة والنصف وتستمر حتى التاسعة صباح غد الجمعة.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.
في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من سحب رعدية ممطرة على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.