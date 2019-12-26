مؤسسة النقد تفتح باب التسجيل في برنامج التعليم المهني

2019-12-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عبر موقعها الإلكتروني، عن إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج الذي يهدف إلى تدريب حديثي التخرج، وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي.

تفاصيل ومعلومات عن البرنامج :-

-خريجو وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة.

– التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف التي تعزز فرص التوظيف في القطاع المالي.

– استخدام منهجيات نظام التعليم التفاعلي داخل الفصول الدراسية، ونظام التدوير بين إدارات الرقابة البنكية، والتوجيه الفني والسلوكي، وزيارات للمؤسسات المالية.

– التدريب للحصول على شهادات مصرفية، والعمل على مشاريع.

– برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.

– يمتد الرنامج لمدة 7 أشهر ابتداء من شهر مارس 2020.

– يحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا.

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تاريخ التقديم:

متاح من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 إلى 16 يناير 2020م.

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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