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العوهلي: مليار ونصف المليار ريال وفر بصفقات القطاع العسكري
40 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب والشابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي إنه تم تحقيق وفر مقداره مليار ونصف المليار ريال في قيمة الصفقات.
وقال العوهلي في مقابلة مع العربية: إنه تم خلق 40 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب والشابات في القطاع الصناعي العسكري، كما تم تحقيق وفر قدره مليار ونصف المليار من قيمة الصفقات في القطاع الصناعي التقني.
وتابع أنه تم أيضًا توفير 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في مجالات الدعم والخدمات بالقطاع الصناعي العسكري.
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