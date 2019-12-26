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العثور على شواهد قبور يعود تاريخها لعام 687هـ بمكة

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2019-12-26

العثور على شواهد قبور يعود تاريخها لعام 687هـ بمكة

التنسيق لتسليمها لجهة الاختصاص

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن أحد المقاولين في مكة المكرمة عثر على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687هـ، أثناء الحفر والتجهيز في مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة.

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وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، في بيان لها اليوم الخميس أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.

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