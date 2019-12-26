برعاية حرم أمير الرياض جامعة الأميرة نورة تحتفي بـ756 خريجة متميزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية كريمة من حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، احتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم الخميس 29 ربيع الآخر 1441هـ بطالباتها الخريجات الحاصلات على درجة الماجستير والدبلوم العالي والحاصلات على مرتبة الشرف الأولى في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1439/1440هـ وذلك بمركز الندوات والمؤتمرات بالجامعة.

وبلغ عدد الخريجات في مرحلة الماجستير (121) خريجة، وفي مرحلتي البكالوريوس و الدبلوم تخرجت (613) طالبة أما في مرحلة الدبلوم العالي فقد بلغ عدد الخريجات (22) طالبة.

استهل الحفل بمسيرة القيادات ومسيرة الخريجات، وبهذه المناسبة ألقت راعية الحفل صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود كلمة قالت خلالها: بناتي الخريجات بكن اجتمعنا وبكن فرحنا بهذه الليلة الجميلة، ليلة الإبداع في المحتوى والجمع المميز، كلنا فخورون بجامعة الأميرة التي تعتبر أحد الصروح الشاهدة على نجاح المرأة السعودية في المجالات الاجتماعية والأكاديمية.

وختمت كلمتها بتوجيه رسالة للخريجات أكدت فيها أن كل واحدة منهن لبنة في بناء المجتمع لتكتمل الصورة ويكتمل البناء، والوطن ينتظر منهن الكثير.

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تلاها كلمة معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى ذكرت خلالها " قبل نحو ثلاث أشهر تحلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بهويتها الجديدة لتثبت رسالة وطنية واعدة من خلال خريجاتها المتميزات، واليوم كلنا فخر ونحن نقدم للمجتمع هذه اللآلئ من بنات الوطن.

وتابعت معاليها " أنتن فارسات المعرفة.. ومستقبل الإبداع.. والاستثمار الحقيقي الذي يراهن عليه الوطن فهنيئاً لكم ولنا ولوطننا الغالي ما حققتموه من تفوق علمي وأتطلع معكم وبكم أن نرسم مستقبلاً باهراً يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمرأة ويجسد الدعم السخي الذي نحظى به من قبل قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حيث مهدا الطريق وزرعا الأمل وأناروا الفرص أمام المرأة السعودية لتكون شريكاً في شتى المجالات".

وختمت معالي مديرة الجامعة كلمتها بقولها " اليوم أراكن هنا.. والوطن يريدكن هناك. في مقدمة الرؤية. الوطن يريدكن قياديات موهوبات مبتكرات مبادرات وليس عندي أدنى شك في قدرتكن على إجادة فن المستحيل الممكن.. بروح وطنية تواقة لخدمة بلادها...وتذكروا دوماً أن بين أيديكن حلم.. وداخلكن عزم.. وخلفكن دعم. والطريق ممهد أمامكن للنجاح"

كما استمعت الحاضرات لكلمة الخريجات واللاتي ذكرن فيها "إن من نعم الله علينا أننا ولدنا لنعيش في هذه الحقبة من الزمن وفي ظل حكومة تؤمن بجيلنا وإمكانياتهم، حتى أصبحت المرأة وتمكينها جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 فما أروع أن نتم معنا هذا اليوم فصلا آخر من سيرة بناء قويم، لمسيرة عطاء عظيم، أساسها ريادية مجتمعية ومراسُها صناعة شبابية وغراسُها سيادة أُممية .. لوطننا بإذن الله، شكرًا لجامعتنا جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي كانت محضن فصول رحلتنا وقدمت لنا مناخاً أكاديمياً بامتياز، هذا الصرح الذي يخرج في كل عام، نخبة من المتميزات يتنافسن في العطاء لمستقبل مشرق مستقبلٍ نرنو إلية لخدمة وطننا الحبيب".

وفي ختام الحفل كرم شركاء النجاح، واصطفت الخريجات في مسيرة للسلام على راعية الحفل، فيما سلمت معالي مديرة الجامعة لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود هدية تذكارية.