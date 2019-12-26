المظالم تلغي شهادات الجامعة الالكترونية المدمجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أصدرت المحكمة الإدارية في كل من جدة والرياض (ديوان المظالم) حكما بإلغاء قرار الجامعة الالكترونية باعتبار شهادات خمسة طلاب من بين 300 رفعوا دعاوى في المحكمة من خريجي الدفعة الرابعة من الجامعة بطريقة التعليم المدمج.

وأوضح خالد الزهراني، أحد الخريجين المتضررين لـ«مكة» أن المشكلة بدأت حين تخرج طلاب الدفعة من الجامعة وذهبوا لتسلم شهاداتهم، ليفاجؤوا بأن شهاداتهم غيرت إلى «مدمج» بدلا من «انتظام» كما كان الحال مع طلاب الدفعات الثلاث السابقة، رغم أنهم التحقوا بالجامعة بناء على أنظمتها التي أشارت حينها إلى أن الدراسة ستكون بطريقة الانتظام.

عن التعليم المدمج