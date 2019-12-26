100 متحرش ومخالف للذوق العام في قبضة رجال الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت الجهات الأمنية في منطقة الرياض 51 مخالفا للذوق العام، منهم 22 رجلا و29 امرأة، إضافة إلى 50 متهما في قضايا تحرش مختلفة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم إثر البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس، أن ذلك يأتي في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، مبينا أن المخالفات شملت ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وجرى إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.