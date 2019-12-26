شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد متصلة تبحث عن زوج بعد أن وصلت إلى عنفوان البلوغ والأنوثة وتحرج ‘‘المغامسي’’ بسؤال جريئ .. لن تصدق كيف كان الرد أكثر جراءة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ صالح عواد المغامسي ، إمام وخطيب مسجد قباء ، إنه يجوز للمرأة أن تتعرض التعرُّض الشرعي من أجل الزواج، بحضورها الأفراح والمناسبات العائلية والأسرية، وتجمعات النساء الفاضلات.

ورَد “المغامسي” على متصلة، سألته عن أدعية مستحبة لتزويج من تأخرن في الزواج، خلال برنامجه الأسبوعي “الأبواب المتفرقة” المذاع على قناة “MBC”، قائلًا :”كون الإنسان رجلاً أو امرأة يريد أن يعف نفسه فهذا من المحامد التي ينبغي أن يتسابق الناس إليها، وليس في ذلك غضاضة، والله تعالى يقول “وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّة”، والإنسان مع ذلك يسعى بالأسباب، الرجل يبحث، والمرأة لا حرج عليها أن تتعرض التعرُّض الشرعي، وهي أن تذهب لمجاميع النساء العاقلات الفضليات، وتشهد الأفراح، وتغدو وتروح مع زميلاتها وأخواتها وقريباتها حتى يرونها”.

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وأضاف “المغامسي” :”إذا رأينها ربما حسَّنها الله في أعين إحداهن؛ فدلت بعض محارمها عليها؛ فيكون ذلك سببًا في الوصول إليها مع دعاء الله، وتوصي والديها ومَن تظن بهم الصلاح أن يدعوا لها بأن يكتب الله لها الزوج الصالح عاجلاً غير آجل كل ذلك لا غضاضة فيه”.