شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحكومة الشرعية تطلب رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا وأردوغان يرد.. والإمارات والسعودية في صدمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بكل جراءة .. مذيعة MBC ’’لجين عمران’’ تكشف ما يحدث للزوجة ’’ليلة الدخلة’’ وتنبش أسرار فتح ‘‘البطيخة’’ العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي توقعت مقتل الرئيس صالح تتنبأ مجددا: هذا ما سيحصل في اليمن والسعودية ومصير الحرب خلال 2020؟

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