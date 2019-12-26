شكرا لقرائتكم خبر عن صادم.. الخارجية العمانية تحذف اسم السلطان قابوس بن سعيد .. وتثير الجدل حول مصيره.. ‘‘تصريحات جديدة وعاجلة‘‘ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مستخدمو موقع تويتر، الأربعاء، أنباء عن "تدهور صحة" السلطان قابوس بن سعيد، لكن تغريدتين على حساب وزارة الخارجية العمانية، لم تؤكد أو تفند صحة ما يثار وإنما أثارت تساؤلات نظرا لغموض فحواها.

وقالت الخارجية العمانية في تغريدتها الأولى، إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله تلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "للاطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات" أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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صادم.. الخارجية العمانية تحذف اسم السلطان قابوس بن سعيد .. وتثير الجدل حول مصيره.. ‘‘تصريحات جديدة وعاجلة‘‘ (فيديو)

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ولم توضح الوزارة ما تقصده بـ"الاطمئنان" أو "تمنيات".



وزارة الخارجية

✔

@MofaOman

تلقى معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالا هاتفيًا من معالي الشيخ #محمد_بن_عبدالرحمن_آل_ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة للإطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني

١٬٥١٩

٩:٢٢ م - ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩

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وقالت في التغريدة الثانية إن وزير الخارجية تلقى اتصالا آخر من نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود "للاطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات" الملك سلمان وولي العهد محمد. ولم توضح الوزارة المقصود أيضا.



وزارة الخارجية

✔

@MofaOman

كما تلقى معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله اتصالا هاتفيًا من صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان_آل_سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة للإطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز_آل_سعود وسمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان_آل_سعود

٩١٤

٩:٢٣ م - ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩

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٧٢٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وأثار الغموض تساؤلات مستخدمي تويتر واستخدموا الهاشتاق "#السلطان_قابوس" للتعليق على الموضوع ولإبداء قلقهم على صحة السلطان قابوس فيما انتشرت الكثير من الشائعات بين المغردين.

وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على تغريدتي الخارجية العمانية ببيان رسمي يضع حدا للشائعات ويطمئنهم على السلطان.

وكتب أحد هؤلاء "ليتكم ساكتين. زدتونا هما على همنا. ما يثلج صدورنا إلا بيان رسمي خلاص تعبنا من القلق والتوتر".



صدى الصمت

@Kkhawla1250

ردًا على @MofaOman

ليتكم ساكتين

زدتونا هم ع همنا

ما يثلج صدورنا الا بينان رسمي خلاص تعبنا من القلق والتوتر

٢٤

٩:٣٧ م - ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩

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وكتب آخر "للاطمئنان ع إيش !!! ماشاء الله عالتفنن في لعب بمشاعر المواطنيين أصدروا بيانا وطمئنوا الشعب".



ظــفارية

@dhofarya2

ردًا على @MofaOman

للاطمئنان ع ايش !!! ماشاء الله ع التفنن في لعب بمشاعر المواطنيين اصدروا بيان وتطمئنوا الشعب

٢٠

٩:٢٧ م - ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩

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يذكر أن قابوس توجه في بداية الشهر الحالي إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية، وفق ما أفاد به مصدر رسمي حينها.

وبات ظهور السلطان البالغ 79 عاما، نادرا منذ ملازمته المستشفى بين عامي 2014 و2015 في ألمانيا لتلقي العلاج من سرطان في القولون، بحسب دبلوماسيين.

لكن السلطات لم توضح طبيعة مشاكله الصحية. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الفحوص الطبية "ستستغرق فترة محدودة" دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وأثار دخول السلطان المتكرر المستشفى في ألمانيا قلقا على خلافته واستقرار البلد الخليجي، وفق دبلوماسيين.

ويحكم قابوس عمان منذ 1970 وهو غير متزوج ولا أبناء أو أشقاء له.