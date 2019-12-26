شكرا لقرائتكم خبر عن العراف اللبناني ‘‘ميشال حايك‘‘ الذي تنبأ بمقتل اللواء ‘‘الفغم‘‘ يفاجئ العالم ويعلن عن انقلاب وشيك في السعودية وعودة الأمير المعزول للحكم ومفاجآت 2020 شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم الأبراج الفلك يؤمن به الكثير من الناس بحيث يكونون مُتابعين لكل الأخبار والتقارير التي تصدر بشأن الأبراج الفلكية وما تحمله معها من توقعات بحسب قراءة النجوم وحركتها، وهو أمر يجهله الكثير من الناس، ولا يعلم به إلا بعض الأشخاص الذين تخصصوا في مثل هذا الأمر.

من علماء الأبراج الفلكية والأخبار الخاصة بها المُتنبئ ميشال حايك، والذي أثار ضجة كبيرة في السنوات الأخيرة بمدى صحة التنبؤات التي تنبأ بها لما سيحدث في الوطن العربي والعالم، ولعل هذه الأمور بارع بها بشكل من الأشكال المجهولة الكيفية, سنتناول هنا توقعات ميشال حايك 2020 عن السعودية.

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العراف اللبناني ‘‘ميشال حايك‘‘ الذي تنبأ بمقتل اللواء ‘‘الفغم‘‘ يفاجئ العالم ويعلن عن انقلاب وشيك في السعودية وعودة الأمير المعزول للحكم ومفاجآت 2020 شاهد

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من هو ميشال حايك

هو مُتنبئ لبناني أثار الكثير من الصيت بشأن تنبؤاته السنوية التي يُطلقها في شهر ديسمبر من كل عام، ويرى العديد من الناس بأنه تخطى ما يُسمى بالصدفة بشأن التوقعات التي يُقدمها والتي تُصيب في العديد من المرات، وهناك من يعتبرها صدفها، ميشيل دخل في حقل التنبؤات منذ العام 1985م، وأطلق عليه بعض الناس اسم نوستراداموس العرب.

ميشال حايك في توقعاته لأوضاع السعودية في العام 2020 وبالتحديد ولي العهد محمد بن سلمان وقضية خاشقجي، وقال:

سيكون مفعول رجعي لزيارة الرئيس ترامب للسعودية.

سيكون هناك محاولات لدك تحصينات الملك سلمان وولي عهده في الحكم.

أوامر ملكية تخص الساحة السعودية من فئة الألف.

اهتمام عالي بمقر وزارة الداخلية.

يقوم ولي العهد بخرق قرار الكونغرس الأمريكي.

المفاجآت الكثيرة تحمل اسم تركي آل الشيخ.

مراكز القرار السعودي ستكون موجهة الاعين على ولي العهد محمد بن سلمان وأخيه خالد بن سلمان.

سيكون انقلاباً للمعادلة وعودة أحد الامراء المُستبعدين إلى الحكم من جديد.

متابعة شعبية إلى بورصة أحد لاعبي كرة القدم السعوديين.

سيكون هناك صدى واسع لحارس الملك سلمان الشخصي عبد العزيز.

جامعة الأميرة نورة إلى الاضواء.

تجري محاول اغتيال لأحد أفراد العائلة الحاكمة في المملكة السعودية.

علامات اختفاء جثة خاشقجي تظهر وتحمل المفاجآت التي تُغير من الواقع.

سيكون هناك عميل مُزدوج لتوريط محمد بن سلمان بموضوع اغتيال خاشقجي وجثته.

خطر جديد ولغز جديد يحمل اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تنبئ ميشال حايك بمقتل اللواء عبد العزيز الفغم

تداول الكثير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لميشال حايك لما توقعه بمقتل عبد العزيز الفغم، الحادثة التي أفجعت المملكة العربية السعودية منذ أشهر، بحيث قال ميشال بأناسم عبد العزيز الفغم سيكون لاسمه تردد قوي جداً، وبعدها بفترة تمت عملية القتل للواء عبد العزيز الفغم على يد أحد أصدقاءه، الأمر الذي أثار تكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بما توقعه ميشال حايك.

تم تداول التعازي لأهل الفقيد، بحيث قدم مدير مكتب ولي العهد السعودي تعازيه في إحدى تغريداته قال فيها:” اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.