شاهد.. العثور على قبور يعود تاريخها إلى 800 عام بمكة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة أنه أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بمكة المكرمة، تم العثور على قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام.

وتفصيلًا: قالت أمانة العاصمة المقدسة: أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أي قبل 800 عام تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.