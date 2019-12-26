صور.. مواطنون يتسلمون الفلل الجاهزة في مشروع إسكان العُلا

سلّمَ محافظ العُلا راشد القحطاني، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة بمشروع إسكان محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد زيدان.

ويعد المشروع ضمن المشاريع الجاهزة التي يوفرها برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، سواء وحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، وأراض مجانية، وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والبناء الذاتي بالاستفادة من القرض المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. وعبر عددٌ من المستفيدين المُستلمين للفلل عن سعادتهم بالوحدات ضمن المشروع الذي يوفر 201 وحدة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما نوه الحضور بجهود وزارة الإسكان لتوفير الحلول والخيارات التمويلية والسكنية في جميع المناطق بتسهيل الإجراءات بما يسهم في رفع نسب التملك.