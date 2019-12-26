“المرور” يعلن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفتي “الحزام” و”الجوَّال” في الحدود الشمالية

أعلن المرور السعودي، اليوم الخميس، بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، بعد سبعة أيام في منطقة الحدود الشمالية. وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، نشر المرور السعودي «إنفوجراف» جاء فيه، أن هناك 7 أيام متبقية لتفعيل الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط الحزام، واستخدام السائق بيده أي تليفون محمول؛ أثناء سير المركبة في منطقة الحدود الشمالية. وقد أوضح المرور السعودي، في وقتٍ سابق، أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى، أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.
ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط؛ بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها. وتتضمن المخالفات الـ11 المؤثرة في السلامة العامة، التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف)».
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