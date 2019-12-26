أكدت مصادر أن جميع الحسابات الحالية التي تنتحل إسم معالي الأستاذ “سعود القحطاني” في مواقع التواصل الاجتماعي ، مزوّرة. وأكدت مصادر مطلعة بأنه لا يوجد للقحطاني في الوقت الراهن أي حساب رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي . وكانت الفترة الاخيرة قد شهدت إنشاء وتداول حسابات مزورة في شبكات التواصل الاجتماعي تحمل اسم سعود القحطاني بحسب صحيفة “سبق”.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تؤكد: لا توجد حسابات رسمية لـ “سعود القحطاني” في وسائل التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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