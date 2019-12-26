

باريس 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت السلطات الفرنسية والبريطانية اليوم اعتراض عدد من القوارب وعلى متنها 71 مهاجرًا في القنال الإنكليزي ونُقل بعضهم إلى المستشفى لإصابتهم بهبوط في درجة حرارة الجسم.

وتلقى رجال الإنقاذ البحري في فرنسا تنبيهًا في ساعات الصباح الباكر بوجود قارب ينقل 14 مهاجرًا بحاجة إلى إغاثة.

وقال مسؤولون في المنطقة إن المهاجرين كانوا يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم عند العثور عليهم ونُقلوا إلى مستشفى في بولون-سور-مير في شمال فرنسا، لينضموا إلى ثمانية آخرين أدخلوا إلى المستشفى قبل فترة قصيرة.

وقالت السلطات البريطانية إنها أنقذت 49 شخصًا بينهم قاصر في أربعة قوارب أخرى خلال الليل.

// انتهى //

21:00ت م

0183





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اعتراض 71 مهاجرًا في القنال الإنكليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.