السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يزور سجن بريمان بمحافظة جدة



جدة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ‏أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة سجن بريمان بمحافظة جدة حيث كان في استقباله مديرعام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري و مدير سجون المنطقة المكلف العميد الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه خلال الزيارة على عرض مرئي في مركز "ثقة" يتحدث عن أهداف المركز والبرامج المقدمة للمستفيدين منه، وبعد ذلك تجول سموه في مرافق المركز واستمع خلالها لشرح عنه، إذ يحوي صالة أنشطة ومعامل للحاسب الآلي والرسم وسكن المستفيدين من النزلاء، بالإضافة إلى مقر مصنع جمجوم للأدوية الطبية الذي يقدم خدمات تدريبية للمستفيدين أثناء إقامتهم بالمركز.

وشملت زيارة سموه مقر البيت العائلي حيث اطلع فيها على مايتم تقديمه من خدمات للمستفيدين وأسرهم أثناء زيارة ذويهم التي تتم في أجواء عائلية خاصة، وتضمنت الجولة فندق دار الضيافة.

وفي نهاية الزيارة شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة للتعاون في عدة جوانب.

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20:29ت م

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