السعودية اليوم / مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة يتفقد وحدة تدريب محافظة بلجرشي



الباحة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

تفقد المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي اليوم, وحدة تدريب محافظة بلجرشي, وذلك للاطمئنان على تنفيذ دورة إسعافية في برنامج الأمير نايف للعام 2019م, الموجهة للجمهور.

واستمع الغامدي خلال جولته لشرح مفصل من مدير إدارة التدريب بالمنطقة الأخصائي حمزة الزهراني إلى إنجازات المنطقة خلال عام 2019 م, والتي كان أبرزها تنفيذ 43 دورة طبية استفاد منها 315 متدرب ومتدربه ، وتنفيذ 290 دورة في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية استفاد منها 3227 متدرب ومتدربة, بالإضافة إلى تنفيذ 63 محاضرة إسعافية استفاد منها 17329 مستفيد ومستفيدة.

وأشار الزهراني إلى أنه تم تدريب السائقين في دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية, ودورات القيادة الأمنه لمشغلي مركبات الطوارئ بنسبة 100٪, لافتاً إلى تحقيق تدريب المنطقة المركز الثاني في مسابقة HAnds only CPR على مستوى المملكة, وبذلك حققت هيئة الهلال الأحمر السعودي المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبيّن الزهراني أن هذه الإنجازات توجت بدعم من الإدارة العامة للتدريب في اعتماد تدريب الباحة كمركز معتمد لتنفيذ الدورات القصيرة BLS للغتين العربية والإنجليزية والمعتمدة من جمعية القلب الأمريكية, ليكون ضمن المراكز المعتمدة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا MENA.

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17:56ت م

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