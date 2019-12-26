شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يسلّم وسام الملك عبدالعزيز لأسرة الشهيد «النصير» والان نبدء بالتفاصيل

سلم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار طارق بن منزل بن مقبل النصير -رحمه الله- الذي استشهد إثر سقوط الطائرة التي يقودها في أثناء آدائه عمله بمحمية حرة الحرة التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية. وأوضح المهندس الفضلي أن هذا التكريم يجسد تلاحم القيادة بمواطنيها، وتقديرها لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن ومواطنيه، سائلاً الله للشهيد المغفرة والرحمة, ومعرباً عن جزيل الشكر والتقدير للزملاء كافة الذين يعملون في هذا المجال.

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