شكرا لقرائتكم إيصال أول شهادة ميلاد لمحل إقامة مواطن بالبريد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-26 إيصال أول شهادة ميلاد لمحل إقامة مواطن بالبريد السعودي خلال 24 ساعة من تسجيله بخدمة مولود عبر أبشر متابعات الخليج 365 - الرياض دشن البريد السعودي خدمة توصيل وثائق الأحوال المدنية للعنوان الوطني للمواطنين بكل سهولة ويسر. Advertisements ووثق البريد السعودي عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إيصال أول شهادة ميلاد إلى محل الإقامة لأحد المواطنين. وشكر متابعات الخليج 365 فور استلامه شهادة الميلاد البريد السعودي ووزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية على هذه الخدمة. وقال بالأمس سجلت في خدمة مولود عن طريق أبشر والبطاقة وصلتني في أقل من 24 ساعة. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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