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شكرا لقرائتكم حقيقة تأثير المخالفات المرورية على إتمام إجراءات طلب الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقيقة تأثير المخالفات المرورية على إتمام إجراءات طلب الزواج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس حقيقة ما يتم تداوله بشأن تأثير المخالفات المرورية على طلب الخدمات المتعلقة بإثبات الزواج.
وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردًا على استفسار بهذا الشأن “هل يلزم تسديد المخالفات المرورية عند الزواج؟” لترد عليه الأحوال المدنية مؤكدة بأنه لا يلزم ذلك.
يذكر أن الأحوال المدنية قد ذكرت أن الشخص الراغب بالتقدم بطلب إثبات واقعة زواج لا يلزمه تسديد المخالفات المرورية.
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