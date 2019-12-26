«المظالم» يستطلع آراء المستفيدين من خدماته الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أضاف ديوان المظالم عبر منصة «معين الالكترونية» استبيانا لقياس وتقييم مدى الرضا عن الخدمات الالكترونية، ومدى سهولة الوصول للمحتوى القضائي الكترونيا من خلال عمليات الترافع التي توفرها المنصة، وذلك في إطار تعزيز جهود المشاركة مع المستفيدين، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة، وكذلك التعرف على درجة الوعي لدى المستفيدين بأهمية الخدمات الالكترونية التي يقدمها الديوان من خلال قياس عدد مرات الاستخدام للخدمات القضائية الالكترونية.

وتأتي هذه الخطوة من أجل توسيع نطاق عمليات التطوير والتحسين على المنظومة الالكترونية القضائية التي يعمل عليها الديوان، وإيجاد الحلول الناجعة لجوانب القصور في الأداء، واستجلاء النظر في نتائج عملية التحول الالكتروني، مقرونا بالعمل على فتح المجال للابتكار في تطوير المخرجات القضائية الالكترونية، مما يعود بأثره على جودة الخدمة وتطوير محتواها.