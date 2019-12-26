بحث الاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج فلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط بمكتبه بمكة المكرمة أمس، مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين حسام أبوالرب، والوفد المرافق له، الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ.

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وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة فلسطين بموسم الحج المقبل.

إثر ذلك وقع نائب وزير الحج والعمرة، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بفلسطين اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج القادمين من فلسطين وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه قدم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، وخصوصا حجاج فلسطين، مقدما تهنئته للقيادة الرشيدة على نجاح موسم حج العام الماضي.