وظائف صحية وإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد المقبل استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة.



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