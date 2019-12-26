6 ملايين ريال لتأهيل مبان تعليمية في بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت إدارة تعليم بيشة هذا الأسبوع عددا من المشروعات الخاصة بترميم وتأهيل مبان حكومية تابعة للإدارة بتكلفة ستة ملايين وخمسمئة ألف ريال.

وأبان رئيس قسم الصيانة بالإدارة المهندس سلطان القرني، أن أبرز المشروعات المنفذة، هي: مباني مكتب التعليم بوسط بيشة، ومكتب تعليم بلقرن للبنات، وابتدائية وثانوية خالد بن الوليد بالحيفة، ومدرسة البخاري، وعدد من المكاتب الإدارية في مبنى الإدارة.