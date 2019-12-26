20 رسالة توعوية للمواصفات تعزز مفاهيم السلامة في فصل الشتاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضمن حملتها «لازم تعرف» في فصل الشتاء شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ضرورة عدم إهمال وسائل السلامة في الرحلات البرية، وذلك لتجنب ما وصفته بالأخطار الوخيمة، مشيرة إلى أهمية التأكد من حصول جميع المنتجات التي تعمل بالغاز على علامة الجودة السعودية، والحذر أثناء التعامل مع أسطوانات الغاز أثناء النزهات البرية وفي المخيمات.

واستعرضت الهيئة خلال 20 رسالة توعوية عبر حسابها الرسمي في «تويتر»عددا من الأنواع الرديئة للمنتجات التي يكثر استخدامها في هذا الفصل، وأكدت على أنها تمثل تهديدا مباشرا على سلامة المستهلك.

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كما نوهت إلى عوامل السلامة في الدفايات، حيث طالب مختصون بالهيئة بالتأكد عند شراء الدفايات من أن الفيش الكهربائي ثلاثي ومطابق للمواصفات القياسية، وأنه لا توجد بها فتحات سفلية لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، إضافة إلى توافر شبك للحماية من الحرائق، مؤكدة عدم استخدام الدفايات في الأماكن الرطبة ودورات المياه، والتأكد من إبعاد الدفايات عن مصادر الكهرباء والحرارة والمواد القابلة للاشتعال، وحماية الأطفال من الاقتراب منها.

فيما تناولت الحملة التوعوية رسائل متنوعة عن السخانات واستخداماتها في فصل الشتاء، حيث أشار مختصون من الهيئة إلى ضرورة التأكد من مطابقة السخانات لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية قبل الشراء، ووجود كتيب الإرشادات، وتوافر صمامي أمان في السخان، ونصحت الهيئة بضرورة التأكد من تركيب سلك التأريض في السخانات لتجنب حوادث الانفجار والاحتراق.

نصائح قدمتها هيئة المواصفات: