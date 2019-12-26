إردوغان يهدد بإرسال جنود إلى ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس بإرسال جنود إلى ليبيا، في اعتراف واضح بالتدخل السافر.

وقال إنه من المتوقع أن تمرر بلاده تفويضا لإرسال جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال يومي 8 و9 يناير المقبل. ونقلت وكالة «الأناضول» عنه القول إنه سيتم تمرير التفويض بعد افتتاح الدورة البرلمانية الشهر المقبل «لتلبية دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية»، المدعومة من الأمم المتحدة.

وأكد في خطاب أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه «العدالة والتنمية» الحاكم «سنقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة»، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المدعوم من مجلس النواب، ولم يتضح بعد نوع القوات التي تعتزم تركيا نشرها في ليبيا.