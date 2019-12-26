11 قتيلا في هجوم إرهابي ببوركينافاسو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واجادوجو قتل 11 جنديا على الأقل في هجوم إرهابي آخر في بوركينافاسو، حسبما أفادت إذاعة «راديو أوميجا» أمس. وأفادت الإذاعة بأن دورية تابعة للجيش في منطقة الساحل تعرضت لكمين، وقتل خمسة على الأقل من المهاجمين في تبادل لإطلاق النار. ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل نحو 100 شخص في أعمال عدائية بشمال البلاد. وقتل ما إجماليه 35 مدنيا وسبعة جنود بعد هجوم وتبادل لإطلاق النار في شمال البلاد، بينما قال الجيش إنه قام بتحييد 80 مهاجما.



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