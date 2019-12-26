تخريج 472 عسكريا بالقطاع الشرقي للحرس الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفى القطاع الشرقي للحرس الوطني أمس بتخريج 472 طالبا من أربع دورات للفرد الأساسي، بحضور مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد آل مفرح، وذلك في مركز تدريب الحرس الوطني بالدمام.

من جانبه أكد قائد مركز التدريب بالقطاع الشرقي العميد الركن ثابت آل سويد أن الدورات تضمنت دراسات نظرية وتدريبات عملية أسهمت في إكسابهم المزيد من المعارف، الأمر الذي سينعكس إيجابا على إمكاناتهم ومهاراتهم في الواقع العملي.

وفي ختام الحفل أعلن ركن العمليات العميد سطام الفغم النتيجة العامة للدورات، وتسلم المتفوقون جوائزهم، فيما قدم قائد مركز التدريب بالقطاع الشرقي درعا تذكاريا لمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي.