الشورى يصوت على كفالة تمويل المنشآت وتعديل نظام الجمعيات التعاونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/‏ 1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439/‏ 1440 هـ، في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة) للعام المالي 1439/‏ 1440هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439/‏ 1440هـ.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/‏ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراسة تقرير الوزارة.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة (وزارة الطاقة والثروة المعدنية - سابقا) في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.

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ويطلع المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/‏ 1440هـ في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏14) وتاريخ 10 /‏ 3 /‏ 1429 هـ، المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع التعديل.

بعد ذلك يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439 /‏ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة.

ويصوت المجلس خلال جلسة الأربعاء المقبل على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438/‏ 1439هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة تجاه التقرير.

بعد ذلك يطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل الفقرة (د) من المادة (31) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏78) وتاريخ 19/‏ 9 /‏ 1428 هـ، المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التعديل المقترح.

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