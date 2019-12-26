القيادة تعزي رئيس بوركينا فاسو في ضحايا الهجوم الإرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس بوركينا فاسو في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.

وقال ولي العهد «بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لكم ولشعبكم الصديق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل».