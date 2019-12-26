مبادرات لتحسين صحة الطلاب في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران نفذت صحة نجران خلال عام 2019م برامج ومبادرات لتحسين صحة الطلبة في المدارس، حيث بلغ عدد المدارس المستفيدة من برامج التوعية الصحية 681 مدرسة، تقدم من خلالها الكوادر الطبية محاضرات تثقيفية بهدف رفع الوعي الصحي للطلبة عن الموضوعات الصحية. وأضافت أنه جرى تدريب الكوادر الصحية والتعليمية على برامج الصحة المدرسية، كما أجري الفحص الاستكشافي لطلاب الصف الأول، والرابع الابتدائي، والأول المتوسط، والأول الثانوي، في مدارس التعليم بالمنطقة.



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