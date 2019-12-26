التقديم على برنامج نيوم للابتعاث الداخلي مطلع يناير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت شركة «نيوم» أمس أن التقديم على برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف الذي أطلق خلال الأسبوع الحالي بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص الضيافة، سوف يفتح أبوابه للدفعة الأولى من المتقدمين في الأول من يناير 2020.
وبينت الشركة أن التقديم سيكون عبر موقع الكتروني خاص، مشيرة إلى أن التسجيل في البرنامج سيستمر حتى 18 يناير، وستعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع.
وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في «نيوم» محمد التويجري أن البرنامج سيوفر منحا دراسية لـ250 طالبا وطالبة من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مضيفا أن البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلي من كلا الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالوريوس على أن تكون إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع.
وقال التويجري «نحاول جاهدين أن نلحق أكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين نعتبرهم شركاءنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في نيوم، بالبرنامج، حيث لم يتبق سوى أسابيع قليلة على بدء الدراسة، وسوف تفتح أبواب القبول لهم مجددا في الفصول الدراسية اللاحقة، والعمل في البرنامج مستمر ولن يتوقف عند الدفعة الأولى».
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