شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يحيل عملية «الاشتباك مع قوات معادية متسلله» إلى تقييم الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة عملية "اشتباك القوات الارضية التابعة لقوات التحالف مع قوات معادية متسللة بمديرية منبه بصعدة إلى تقييم الحوادث للنظر باحتمالية خسائر عرضيه واضرار جانبية.

وأوضح العقيد المالكي بإن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء الموافق (٢٤ ديسمبر ٢٠١٩م)، وبناءً على ماتم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم ايضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف اثناء الاشتباك مع قوات معادية متسلله باحتمالية وقوع خسائر عرضيه وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة) بمحافظة (صعده / مديرية منبه)، فقد احيلت كامل الوثائق المتعلقه بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها واعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي التزام القياده المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادىء القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه بالعمليات العسكرية ، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضيه -لا قدر الله- لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.