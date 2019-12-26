شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على شواهد قبور تعود لـ 687هـ بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن أنه أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة عُثر على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687هـ، وسيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.

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