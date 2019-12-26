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2019-12-26 المرور يحدد موعد الرصد الآلي لمخالفات الجوال والحزام بالشمالية للحفاظ على حياة المواطنين متابعات الخليج 365 - الشمالية Advertisements أعلنت الإدارة العامة لمرور، اقتراب بدء الرصد الآلي لمخالفتي ”عدم ربط حزام الأمان – استخدام الجوال باليد أثناء القيادة”، في منطقة الحدود الشمالية للحفاظ على حياة المواطنين . وقالت الإدارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باقٍ 7 أيام لتفعيل الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة في منطقة الحدود الشمالية”. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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