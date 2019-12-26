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2019-12-26 اندلاع حريق في شقة سكنية شمال الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في شقة سكنية شمال العاصمة الرياض. Advertisements وفور تلقي بلاغ عن الحريق انطلقت فرق الدفاع المدني حيث تمكنت من إخماد الحريق على الفور. ولم تكشف المديرية العامة للدفاع المدني حتى الآن عن وجود أي إصابات نتيجة الحريق. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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