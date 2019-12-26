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شكرا لقرائتكم سعودية تدير عربة فود ترك : الدخل ممتاز جدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سعودية تدير عربة فود ترك : الدخل ممتاز جدًا
من الكشري إلى البرياني والوجبات البحرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت مواطنة سعودية عن سر نجاحها في إدارة عربة الترك فود في أحد المناطق الحيوية في جازان.
وكشفت في مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية أن بدايتها كانت في البيت حيث بدأت تمارس إعداد الوجبات وبيعها وبعد فترة انتشرت وجباتها بين المعلمات والموظفات حتى وجدت من يمولها وتشاركت معها في تأسيس عربة الفود ترك حيث تحصل منها على دخل ممتاز.
وعبرت مواطنة أخرى عن طموحها في افتتاح مطعمها الخاص خلال سنة من الآن.
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