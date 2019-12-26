متى تتحول ممارسة الرياضة من صحية إلى ضارة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من الممكن أن يجعل البرد والعناصر الضارة الموجودة في الهواء الرياضة أمرا غير صحي، وذلك حسبما أوضحه الطبيب الألماني والخبير في شؤون الأرصاد الطبية أندرياس ماتسارساكيس.

وشدد رئيس مركز أبحاث طب الأرصاد، التابع لجامعة فرايبورج، على أن «ممارسة الرياضة في درجات الحرارة التي تقل عن الصفر لا يصلح إلا لأصحاب اللياقة البدنية العالية الذين يستطيعون التكيف جيدا مع الحرارة المنخفضة».

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ورغم أنه باستطاعة الجسم التكيف مع البرد، خلافا للحر، إلا أن ماتسارساكيس يوصي من يريد أن يجري في مساحات مفتوحة أن يرتدي ملابس تدفئه، وأن يتدرب ببطء.

وأوضح الخبير الألماني أن هناك تفاوتا بين الأشخاص في قدرة تحملهم التدريب في الأماكن المفتوحة، «فهذا أمر يتوقف على اللياقة البدينة والحالة الصحية لكل شخص... وكلما قلت درجة حرارة الجو كان الفارق أكبر بينها وبين درجة حرارة التنفس، وبذلك يزداد إجهاد الجسم».

وحيث إن الهواء «يتوقف» غالبا عند ارتفاع درجة الرطوبة مما يؤدي لتراكم العناصر الضارة به، مثل جسيمات التراب وأكاسيد النتروجين أو الكبريت بالقرب من الأرض، مما يرهق الشعب الهوائية، «لذلك فعلى الإنسان أن يتخلى عن ممارسة الرياضة في العراء إذا لم يكن يتمتع بلياقة بدينة كافية».