إنقاذ متزلج نمساوي ظل مدفونا 5 ساعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

أنقذت إدارة الإنقاذ الجبلي في مقاطعة ستيريا النمساوية رجلا نمساويا بعد أن تعرض لصعوبات هائلة، حيث ظل مدفونا في الجليد لخمس ساعات بسبب انهيار جليدي، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ أمس.

وقال نائب رئيس إدارة الإنقاذ، ستيفان شروك، إن احتمال النجاة بالنسبة لضحايا الانهيار الجليدي ينخفض بشكل كبير بعد مرور 15 دقيقة، مما يجعل نجاة الرجل حالة شاذة تحدث مرة واحدة كل 20 عاما في منطقة جبال الألب.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل كان واعيا لكنه يعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.