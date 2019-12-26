الإضراب يعطل حركة السكك الحديدية بفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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واجه المسافرون بالقطارات في فرنسا أمس مزيدا من الصعوبات في ظل استمرار الإضرابات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وقالت الشركة المشغلة للقطارات فائقة السرعة إن الاضطرابات المستمرة في فرنسا عرقلت بصورة شديدة حركة القطارات.
وتضرر مئات الآلاف من المسافرين إلى فرنسا وبداخلها خلال أعياد الميلاد بسبب الاضطرابات، ولم يتحقق طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وجهه للمضربين بوقف الإضراب خلال فترة الأعياد، والذي أضر أيضا بقطاعي السياحة وتجارة التجزئة.
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