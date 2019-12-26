مواجهتان عربيتان في دوري أبطال أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستأنف الفرق العربية مسيرتها في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عندما تنطلق منافسات الجولة الثالثة اليوم. وتشهد الجولة القادمة مواجهتين عربيتين مهمتين، حيث يلتقي الرجاء البيضاوي المغربي مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري في المجموعة الرابعة، بينما يواجه النجم الساحلي التونسي ضيفه الهلال السوداني في المجموعة الثانية.

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ويسعى الرجاء وشبيبة القبائل لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي سيجري بينهما بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، من أجل إنعاش آمالهما في اقتناص إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية عن تلك المجموعة التي يتصدرها الترجي التونسي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين، والذي يستضيف فيتاكلوب من الكونغو الديمقراطية.

وفي المجموعة الرابعة أيضا يرغب الترجي في مواصلة انطلاقته المثالية في المجموعة، حينما يواجه ضيفه فيتاكلوب، وذلك عقب فوز (شيخ الأندية التونسية) في أول جولتين بالمجموعة.ويسعى الترجي لمصالحة جماهيره بعد خيبة الأمل التي لحقت بها عقب مشاركته المخيبة ببطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت أخيرا بقطر.

وعلى غرار الترجي يطمع النجم الساحلي، الممثل الثاني للكرة التونسية في البطولة، في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، حينما يلاقي ضيفه الهلال في المجموعة الثانية، التي تشهد مواجهة سهلة للأهلي المصري مع ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي.