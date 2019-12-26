عقوبة والحاكمة تخطفان صدارة مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جردت «عقوبة» للكويتي فلاح سالم راشد الهاجري، «عقايب» لحنس العتيبي من المركز الأول لفئة الفردي (دق) لون (الشعل)، بمنافسات المزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي ينظمه نادي الإبل في منطقة الصياهد.

ودخلت «عقايب» المنافسة وهي تحمل اللقب، بعد أن حققت المركز الأول في النسخة الماضية، إلا أن «عقوبة» حققت المفاجأة، وخطفت اللقب، وتركت المركز الثاني لـ«عقايب». وفي فئة الفردي (جل) لون (الشعل) أهدت «الحاكمة» المركز الأول لمالكها حنس مفرس العتيبي.

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نتائج منافسات أمس في الشعل بفئتيه »دق/‏ جل« جاءت كالتالي:

فئة الفردي (جل) لون (الشعل)

حنس مفرس فارس العتيبي مطلق صقر عبدالله السهلي مهنا إبراهيم خليل المزروعي العنزي مترك نايف تركي بن حجنة نايف سعود نايف بن حثلين

فئة الفردي (دق) لون (الشعل)